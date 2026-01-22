Мигранта признали виновным в интиме с похищенной школьницей из Екатеринбурга
В Челябинске мигранта признали виновным в интиме с похищенной школьницей из Екатеринбурга. Об этом сообщает Е1.RU.
Суд приговорил гражданина Узбекистана к полутора годам заключения в колонии-поселении. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развращение несовершеннолетних. Кроме того, мигранту предстоит выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.
Изначально мужчину задержали по подозрению в похищении четырнадцатилетней школьницы, которое произошло в Екатеринбурге. Её обнаружили вместе с ним в Челябинской области.
Девочку увез в другой регион 24-летний иностранец, который жил по соседству. Несовершеннолетняя рассказала родителям, что они снимали квартиру и жили вместе, а также что между ними были романтические отношения. Школьница отметила, что поездка была добровольной, и она не подвергалась похищению.
Однако на первых этапах расследования задержанный признал свою вину и подтвердил, что вступал в сексуальные отношения с девочкой. В квартире были найдены использованные средства контрацепции.
