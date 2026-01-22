В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с «Эйфелевой башни»

22 января 2026, 17:51

Пациент городской клинической больницы Балаково Саратовской области рассказал врачам, что попал к ним с травмами после падения с «Эйфелевой башни», информирует ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».