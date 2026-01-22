В Саратовской области мужчина попал в больницу, упав с «Эйфелевой башни»
Пациент городской клинической больницы Балаково Саратовской области рассказал врачам, что попал к ним с травмами после падения с «Эйфелевой башни», информирует ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».
В больницу поступил пациент 13 января. По его словам, он упал с высоты более пяти метров. Мужчина показал медикам фотографии металлической конструкции, напоминающей Эйфелеву башню, и уменьшенные копии известных достопримечательностей, включая Тадж-Махал и статую Христа-Искупителя.
Во время первичного осмотра пациент уверенно заявил, что упал с Эйфелевой башни, расположенной в Хвалынском районе. Это заявление вызвало у врачей сомнения, но мужчина был в ясном сознании.
После оказания первой помощи пациенту провели компьютерную томографию и ультразвуковое исследование. У него диагностировали два сломанных ребра и ушибы мягких тканей. Сейчас состояние пострадавшего стабильно, и его готовят к выписке, которая запланирована на следующую неделю.
