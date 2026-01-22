22 января 2026, 16:42

В школе Ейска лопнул натяжной потолок после прорыва трубы на чердаке

Фото: iStock/Ian_Redding

В Ейске лопнул натяжной потолок в школе, ученикам пришлось убегать от потока воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».