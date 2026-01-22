В школе Ейска лопнул натяжной потолок
В Ейске лопнул натяжной потолок в школе, ученикам пришлось убегать от потока воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В четверг, 22 января, в местной школе №2 на чердаке прорвало трубу. Ученики начали снимать на видео натяжной потолок, который обвис от воды, и в какой-то момент он лопнул. Несколько детей промокли, их отправили домой. Чтобы остановить поток воды с потолка, пришлось перекрыть все трубы в здании.
В 2023 году школа участвовала в проекте «Модернизация школьных систем образования» и получила на капитальный ремонт и обновление материально-технической базы почти 15 миллионов рублей.
Читайте также: