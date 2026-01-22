Депутат Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле»

22 января 2026, 17:24

Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле»

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.





По его утверждению, охранники не имели право использовать физическую силу.





«Какие-то деграданты, вылезшие из помойки, в штанишках с надписью "охрана"», — заявил парламентарий.