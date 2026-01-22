Достижения.рф

Депутат Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле»

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.



По его утверждению, охранники не имели право использовать физическую силу.

«Какие-то деграданты, вылезшие из помойки, в штанишках с надписью "охрана"», — заявил парламентарий.

Депутат предложил запретить торговому комплексу вести деятельность из-за экономии на безопасности.

Напомним, в Петербурге молодой человек умер после жесткого задержания охранниками ТЦ «Сити Молл». Ранее этот он предпринял попытку кражи в одном из магазинов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

