Депутат Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле»
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал смерть парня после драки с охраной в «Сити Молле». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
По его утверждению, охранники не имели право использовать физическую силу.
«Какие-то деграданты, вылезшие из помойки, в штанишках с надписью "охрана"», — заявил парламентарий.
Депутат предложил запретить торговому комплексу вести деятельность из-за экономии на безопасности.
Напомним, в Петербурге молодой человек умер после жесткого задержания охранниками ТЦ «Сити Молл». Ранее этот он предпринял попытку кражи в одном из магазинов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».