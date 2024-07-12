Мигранта, защищавшего бесчинство своих детей, выдворяют из страны

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В Новосибирске начался суд над иностранцем, чьи дети устроили настоящий террор во дворе многоэтажки в Ленинском районе. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания дети мигранта превратили площадку возле дома в настоящую помойку. Глава семейства никак не реагировал на это, а в ответ на замечания соседей угрожал им расправой. Жильцы дома не стали терпеть подобное поведение и обратились в правоохранительные органы.
Полиция ворвалась в квартиру приезжего и доставила в отдел. Оказалось, что он уже более года проживает в стране незаконно, имеет доход и не платит налоги. Кроме того, в 2015 году он был осужден за незаконное пересечение границы РФ.
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