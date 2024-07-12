В Новой Москве произошёл пожар, в результате погибла женщина

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В Новой Москве в результате пожара погибла пожилая женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный вентилятор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В результате пожара в квартире жилого дома на улице Скульптора Мухиной погибла женщина 1947 года рождения. Также пострадал её 87-летний супруг, он госпитализирован. По предварительной информации, возгорание произошло из-за вентилятора», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.
Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту произошедшего.
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