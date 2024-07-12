Военный устроил стрельбу под Белгородом, есть жертвы

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В Белгородской области российский военный устроил стрельбу в пункте воинской дислокации, есть погибшие и раненые. Сейчас его разыскивают. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, стрельба произошла вечером 11 июля. Её устроил 29-летний военнослужащий из Чувашии. Два человека скончались, еще один получил ранение. О состоянии пострадавшего информации нет. По предварительным данным, контрактник открыл огонь по сослуживцам на фоне бытового конфликта.
После происшествия боец сбежал, прихватив с собой автомат Калашникова и 70 патронов к нему. Позже оружие нашли недалеко от места происшествия. Его поиски длятся уже более 10 часов. Предполагается, что мужчина мог бежать на территорию Украины.
Для поиска беглеца в регионе объявлен план «Перехват».
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После происшествия боец сбежал, прихватив с собой автомат Калашникова и 70 патронов к нему. Позже оружие нашли недалеко от места происшествия. Его поиски длятся уже более 10 часов. Предполагается, что мужчина мог бежать на территорию Украины.
Для поиска беглеца в регионе объявлен план «Перехват».
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Элина Позднякова