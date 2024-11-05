Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей

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17-летний Игорь из Тюмени стал сиротой. Его отец скончался, когда Игорю было всего 3 года, а мать, страдавшая от алкогольной зависимости, ушла из жизни в 2020 году. Однако помимо потери близких школьник столкнулся еще с одной бедой: ему предстоит погасить долг за коммунальные услуги, который превышает 860 тысяч рублей. Этот долг образовался после того, как мать Игоря незаконно прописала в их квартире более 50 мигрантов. Подробности – в материале «Радио 1».
Неблагополучная семья
Игорь воспитывался в неблагополучной семье. Родители мальчика злоупотребляли спиртным, и уже в три года он остался без отца.
Марина, став матерью-одиночкой, все свое внимание уделяла алкоголю. Пока мать находилась в запое, до 17 лет об Игоре заботился дедушка Сергей. Он водил внука в платный детский сад, школу, оплачивал взносы, покупал необходимые вещи, дарил подарки и организовывал дни рождения, делая все возможное для своего любимого внука.
«Я старался, чтобы внук не чувствовал себя обделенным, чтобы он тоже получал тепло и заботу, старался обеспечить ему счастливое детство, с приятными воспоминаниями, как и у всех детей. Дочь, к сожалению, тратила деньги больше на спиртное, – рассказал пенсионер изданию «Комсомольская правда».
Опека над внуком
Сергей, понимая, что его дочь не намерена менять свой образ жизни, неоднократно пытался оформить опекунство на себя. В 2017 году он обратился в Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменской области. Специалисты выехали для проверки условий проживания Игоря и позже заключили, что его мать не употребляет алкогольные напитки. Внешний вид женщины и обстановку в квартире соцработники списали на тяжелое заболевание Марины.
В связи с этим в предоставлении опекунства было отказано.
Единственным вариантом оставалась добровольная передача родительских прав, но на это мать Игоря не согласилась.
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Смерть матери и ужасающая находка
В 2020 году жизнь мамы Игоря трагически завершилась. Врачи установили, что причиной смерти стали сердечные проблемы. Мальчик остался сиротой и автоматически попал в список детей-сирот, ожидающих жилье. Семья решила отказаться от квартиры, которую Марина получила по договору социального найма. Однако при поиске необходимых документов была обнаружена шокирующая находка — уголовное дело в отношении умершей.
Выяснилось, что мать мальчика фиктивно зарегистрировала иностранных граждан по месту жительства за денежное вознаграждение. В результате в квартире числилось более 50 человек, что привело к значительному увеличению коммунальных платежей. Общая сумма задолженности достигла почти 867 тысяч рублей.
«Приговор» для сироты
Сергей обратился за помощью в тюменскую службу опеки. Там его успокоили и посоветовали мальчику вступить в наследство, чтобы сохранить квартиру, пообещав помочь с погашением долга. Доверившись этому совету, дедушка с внуком направились в департамент имущественных отношений и переоформили договор социального найма на имя Игоря. В качестве опекуна Сергей подписал письменное согласие, которое позже сам назовет «приговором».
«Если бы я знал, что всё так обернётся, я бы никогда не подписал этот приговор для внука. Я доверился специалистам, которые заверили, что долг будет списан, и Игорь сможет остаться в родной квартире. Но теперь, когда он достигнет совершеннолетия, ему придётся расплачиваться с неподъёмной суммой почти в миллион рублей! Нам с ним такую сумму не осилить», — поделился переживаниями пенсионер.
После подписания документа Игорь стал официальным нанимателем жилья и, согласно закону, обязан содержать квартиру и погашать долги.
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