В Петербурге мигрант захватил квартиру умершей жены-пенсионерки

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В Петербурге мигрант захватил квартиру жены после её смерти, не имея на это законных оснований. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Отмечается, что россиянка вступила в брак с иностранцем. А когда её не стало, он сменил замки в её квартире. При этом завещание россиянка оставила в пользу своей сестры. Как утверждает женщина, жильё принадлежит ей – вероятнее всего она уже вступила в право наследования.
Однако, несмотря на это, мигрант отказывается покидать помещение. Он подал в суд на родственников своей умершей супруги, а также угрожает сжечь квартиру, если она всё же достанется законному наследнику.
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Анастасия Чинкова