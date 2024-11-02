Мошенники уговорили пенсионерку продать четыре квартиры и отдать деньги им

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В Петербурге мошенники обманом уговорили пенсионерку продать четыре квартиры, передав им порядка 31 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что 1 ноября в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные, которые путём обмана убедили её продать свои четыре квартиры и передать полученные деньги курьеру.
Женщина последовала их указаниям, продала недвижимость и передала курьеру 31,44 миллиона рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время мошенников разыскивают.
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Женщина последовала их указаниям, продала недвижимость и передала курьеру 31,44 миллиона рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время мошенников разыскивают.
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Анастасия Чинкова