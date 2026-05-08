Мигранты из Азии сделали подкоп в Литву из Беларуси

08 мая 2026, 23:00

Литовские пограничники задержали сделавших подкоп из Беларуси мигрантов

О задержании 18 нелегальных мигрантов, которые проникли в страну из Белоруссии через подкоп под пограничными заграждениями, сообщили в Литовской пограничной службе. Всех задержанных, назвавшихся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, после проверки вернули обратно на белорусскую территорию.





Кроме того, литовские пограничники задержали двоих граждан Украины. Их подозревают в попытке организовать вывоз семерых мигрантов, незаконно пересекших границу, с территории Литвы.



Где именно обнаружили подкоп и сколько времени нелегалы находились в стране до задержания, не уточняется. С начала 2026 года литовские пограничники предотвратили 731 попытку незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.



Власти Литвы продолжают усиливать охрану рубежей, уделяя особое внимание патрулированию и контролю участков с инженерными сооружениями.



