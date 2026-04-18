Польские пограничники задержали украинку с радиоактивными долларами
При попытке пересечь границу Польши местные пограничники задержали 54-летнюю жительницу Украины. Женщина пыталась провезти купюру номиналом 100 долларов с экстремально высоким уровнем радиации, сообщает РЕН ТВ.
Все произошло 15 апреля в Медыке во время досмотра на погранпункте. Когда женщина проходила через радиометрический пункт, оборудование зафиксировало значительную дозу излучения.
В багаже украинки находилось около 10 тысяч долларов. Эти деньги женщина везла для покупки автомобиля. Специалисты провели дополнительную проверку с помощью мобильного оборудования и выяснили, что радиационный фон одной из банкнот превышает естественный в 1905 раз. По предварительным данным, источником загрязнения стал изотоп, который применяется в медицине.
Радиоактивную купюру изъяли и поместили в специальный защитный контейнер. Женщине отказали во въезде в Польшу и отправили обратно на Украину, а остальные деньги вернули владелице.
