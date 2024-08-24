Экс-участника «Дома-2» потребовали признать иноагентом

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Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева потребовали признать иностранным агентом и возбудить против него дело за призывы к терроризму. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что после атаки украинских боевиков на Курскую область Солнцев регулярно публикует посты в социальных сетях с просьбой отправить ему денег, которые он якобы собирается перечислить Киеву. Примечательно, что на сегодняшний день бывшая звезда «Дома-2» живет в Соединенных Штатах.
Согласно информации источника, в одном из интервью Солнцев поддержал высказывание, что россияне «тупые и агрессивные». Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией просят заблокировать счета экс-участника телепроекта, признать его иноагентом, а также возбудить дела за призывы к террористической и экстремистской деятельностям.
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