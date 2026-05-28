Поезд Челябинск — Петербург сделал экстренную остановку в пути
Пассажирский поезд № 145У, следующий по маршруту Челябинск — Санкт‑Петербург, сделал незапланированную остановку на станции Железнодорожная. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
У одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Машинист принял решение остановить состав, чтобы специалисты смогли оказать ему медицинскую помощь. В результате поезд простоял чуть менее часа.
По информации канала, поезд возобновил движение и активно наверстывает график. Как утверждают очевидцы, отставание от расписания сократилось до 25 минут. Есть основания полагать, что состав прибудет в Северную столицу в назначенное время.
