Прокуратура не согласилась с наказанием мигрантов, изнасиловавших россиянку
Приморский краевой суд оставил без изменений приговор мигрантам, осужденным за изнасилование 22-летней девушки в кафе на пляже бухты Лазурная во Владивостоке.
Как сообщает «Лента.ру», мигранты получили сроки до 5,5 года лишения свободы. В прокуратуре региона сообщили, что планируют оспорить решение суда в кассационном порядке, добиваясь его отмены и пересмотра дела. Ранее прокуратура просила назначить каждому обвиняемому девять лет колонии общего режима.
Инцидент произошел в июне 2024 года: четверо иностранцев, угрожая ножом, напали на девушку, изнасиловали ее и попытались сбежать из России, но были задержаны в аэропорту Владивостока.
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