Мигранты преследовали школьницу в российском регионе

20 августа 2025, 14:11

Два мигранта преследовали школьницу на машине в Уссурийске

Фото: istockphoto/blinow61

В Уссурийске в Приморском крае двое приезжих на автомобиле преследовали школьницу, выкрикивая из салона и пытаясь познакомиться с ней, сообщают Telegram‑каналы.