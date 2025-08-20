Достижения.рф

Мигранты преследовали школьницу в российском регионе

Фото: istockphoto/blinow61

В Уссурийске в Приморском крае двое приезжих на автомобиле преследовали школьницу, выкрикивая из салона и пытаясь познакомиться с ней, сообщают Telegram‑каналы.



По данным российских изданий, двое уроженцев Узбекистана заметили девочку, шедшую из парка домой, и стали звать её к машине. После того как школьница отказалась, мужчины поехали за ней, один из них вышел из машины и попытался догнать ребёнка. Девочку спасла прохожая — она сопроводила её до дома.

Ранее также сообщалось о похожих инцидентах: в Новосибирске мигрант ударил школьницу за отказ познакомиться — когда мужчине пригрозили проверкой со стороны миграционной службы, он извинился.

В другом случае в Пензе женщина отбила дочь у приезжего, который, по данным СМИ, пытался её изнасиловать.

Никита Кротов

