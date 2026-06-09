Мигранты при проверке МВД прыгали из окон в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели рейд на улице Правды в здании, где шел капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном МВД.
Проверка была направлена на соблюдение миграционного законодательства. Визит правоохранителей стал неожиданным для иностранных рабочих: некоторые из них попытались скрыться — прыгали из окон и спускались по строительным лесам, несмотря на высоту, другие прятались в подвалах.
Всего полицейские проверили 80 человек, из которых 59 — иностранные граждане. По итогам рейда 12 человек доставили в отделения полиции.
В отношении них составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в РФ). Нарушителям грозит административное выдворение из страны.
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