Мигранты устроили поножовщину в центре Петербурга
В Василеостровском районе Санкт‑Петербурга случился конфликт с применением ножа. Инцидент произошел на улице Опочинина.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», участниками ссоры стали четверо граждан одного из государств Средней Азии. В ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители задержали нападавшего, а также еще двоих нарушителей. Пострадавшего госпитализировали с колото‑резаной раной живота. Медики оценивают состояние мужчины как удовлетворительное.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: