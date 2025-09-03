Мигранты прокатили на капоте российского чиновника из-за разборки за арбузы

03 сентября 2025, 13:31

Незаконная торговля в Петербурге переросла в нападение на чиновника

Фото: Istock/Aleksandra Nigmatulina

В Санкт-Петербурге был зафиксирован конфликт между группой мигрантов, занимавшихся несанкционированной торговлей арбузами, и местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.