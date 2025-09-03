Мигранты прокатили на капоте российского чиновника из-за разборки за арбузы
В Санкт-Петербурге был зафиксирован конфликт между группой мигрантов, занимавшихся несанкционированной торговлей арбузами, и местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.
Инцидент произошёл на трассе в районе Металлостроя. Мужчина, являющийся чиновником, вступил в конфликт с нелегальными торговцами. В ответ на его действия мигранты сели в автомобиль и начали движение, в то время как россиянин оставался на капоте машины.
Как отметили в комитете, подобные ситуации сопряжены с риском для сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей. В связи с произошедшим нарушителям теперь грозит не только административная ответственность за ведение незаконной торговли, но и уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Все материалы по факту случившегося переданы в полицию для разбирательства.
