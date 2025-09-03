«Вжух и ты под арестом»: Москвичка получила 10 суток за шутку в соцсети
Мосгорсуд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 22-летней москвички Елены. Поводом для разбирательства стал репост изображения, сделанный девушкой в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как следует из материалов суда, на изображении был изображён человек, завёрнутый в радужный флаг, который суд обозначил как «интернациональный символ ЛГБТ*-сообщества». В руках персонаж держал палочку и энергетический напиток. На изображении также присутствовали надписи: «Я фея геев, энергетиков и котиков» и «Вжух и ты п*дор».
Суд признал девушку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В качестве меры наказания был избран административный арест сроком на 10 суток. Сама осуждённая от комментариев отказалась.
*ЛГБТ признано в России запрещённым и экстремистским.
