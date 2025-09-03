«Вжух и ты под арестом»: Москвичка получила 10 суток за шутку в соцсети

03 сентября 2025, 11:44

В Москве мем про котиков и энергетик привёл студентку в СИЗО

Фото: Istock/Igor Vershinsky

Мосгорсуд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 22-летней москвички Елены. Поводом для разбирательства стал репост изображения, сделанный девушкой в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.