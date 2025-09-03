На западе Москвы мужчина выпал из окна, а в его квартире нашли ещё один труп

03 сентября 2025, 13:02

В Москве падение человека с высоты указало на ещё одно преступление

Фото: Istock/Soumen Hazra

В ночь на 3 сентября в одном из жилых домов на западе Москвы произошло происшествие со смертельным исходом. Как сообщает РЕН ТВ, из окна квартиры выпал человек.