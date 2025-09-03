На западе Москвы мужчина выпал из окна, а в его квартире нашли ещё один труп
В ночь на 3 сентября в одном из жилых домов на западе Москвы произошло происшествие со смертельным исходом. Как сообщает РЕН ТВ, из окна квартиры выпал человек.
В результате падения с высоты мужчина скончался от полученных травм. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося. Ранее поступала информация о возможном возгорании в данной квартире, однако впоследствии эти сведения не подтвердились.
Кроме того, в квартире, откуда выпал мужчина, было обнаружено тело ещё одного человека. Обстоятельства и причины этой смерти в настоящее время устанавливаются. Расследование инцидента продолжается.
Напомним о происшествии в центре Москвы, где в результате обрушения строительных лесов на территории школы пострадали несколько человек.
Читайте также: