В российском регионе подростки зверски избили тренера из-за сделанного замечания
В посёлке Верх-Нейвинский Свердловской области группа подростков избила детского тренера. По информации портала E1.ru, инцидент произошёл после конфликта, возникшего из-за замечания со стороны мужчины.
Сообщается, что группа молодых людей каталась на питбайках в лесном массиве рядом со спортивной базой. Тренер сделал им замечание, пытаясь остановить их, что привело к конфликту. В ходе разбирательства мужчина изъял топливную трубку у одного из мотоциклов.
После этого несовершеннолетние окружили тренера, повалили его на землю и начали жестоко избивать. Инцидент произошёл на глазах у других детей, которые засняли происходящее на видео. В результате нападения пострадавший получил множественные гематомы, а также подозрение на перелом рёбер.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Для установления всех обстоятельств случившегося проводится проверка.
Читайте также: