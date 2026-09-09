Мигранты прятались от полицейских на одной из московских крыш

09 сентября 2026, 20:47

Мигранты пытались спрятаться от полицейских на Мурановской улице в Москве

Фото: istockphoto/vichinterlang

В ходе профилактического рейда на северо-востоке столицы сотрудники полиции пресекли нарушения миграционного законодательства среди работников ремонтных объектов. Об этом официально сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.