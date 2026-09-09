Мигранты прятались от полицейских на одной из московских крыш
В ходе профилактического рейда на северо-востоке столицы сотрудники полиции пресекли нарушения миграционного законодательства среди работников ремонтных объектов. Об этом официально сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.
Оперативные мероприятия проводились подразделением по вопросам миграции УВД по СВАО одновременно на Алтуфьевском шоссе и улице Мурановской. При появлении стражей порядка несколько иностранных граждан попытались уклониться от проверки документов: они поднялись на крышу строения, а затем через окно проникли в помещение расположенного поблизости кафе.
По итогам проверки в отношении четверых нарушителей составили протоколы. Установили, что трое из них осуществляли трудовую деятельность без оформленных патентов, а еще один иностранец допустил нарушение режима пребывания на территории страны.
Суд назначил каждому из нарушителей административный штраф в размере пяти тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания всем четверым постановили принудительное административное выдворение за пределы Российской Федерации. Решение суда вступило в законную силу.
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