На стройке в Москве мигранты устроили массовую драку
На стройплощадке в Москве произошла массовая потасовка с участием иностранных граждан. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Инцидент произошёл 29 июля на объекте в районе Строгино. Между иностранными рабочими вспыхнул конфликт на бытовой почве. Ссора быстро переросла в открытое столкновение, в котором приняли участие десять человек.
Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники прибыли на место через несколько минут и пресекли дальнейшие действия участников. Суд возбудил в отношении всех десятерых административные дела по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По итогам рассмотрения материалов суд назначил каждому из мигрантов наказание в виде 15 суток административного ареста.
До этого сообщалось об инциденте в Крыму. Там мужчина избил незнакомца на улице и украл его куртку ради замёрзшего приятеля.
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