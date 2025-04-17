В Люберцах прогремел взрыв

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Взрыв произошёл в подмосковных Люберцах, на базе приёма металлолома «Вторчермет», сообщает телеграм-канал SHOT.
На место происшествия едут экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
Ранее на юге Москвы, на территории ТЭЦ-26, произошёл пожар, никто не пострадал.
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Анастасия Чубина