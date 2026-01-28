Достижения.рф

На озере Байкал произошла серьезная авария с участием группы туристов из Китая

Китайская туристка погибла во время аварии на озере Байкал
Фото: iStock/NickolayV

На озере Байкал произошла серьезная авария с участием группы туристов из Китая. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Внедорожник УАЗ, в котором находились путешественники, провалился в расщелину и перевернулся недалеко от поселка Хужир, в километре от берега. В результате инцидента один человек скончался, еще четыре получили травмы. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и следователи для выяснения всех обстоятельств.

Дарья Осипова

