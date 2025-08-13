Достижения.рф

Полицейский пригрозил расстрелять людей в Саратове за защиту парка

Подполковник полиции пригрозил расстрелять людей в Саратове за защиту парка
Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Саратове подполковник полиции пригрозил расстрелом людям, выступающим в защиту сквера. информацию публикуют Telegram-каналы.



На участке сквера собираются возвести школу, с чем не согласны местные жители: они считают место культурно-историческим общественным пространством, особо ценным из‑за Мемориала Аллеи пионеров‑героев.

Губернатор Бусаргин в ответ заявил, что поблизости нет свободных площадок для строительства и что выбранный участок не затрагивает историческую часть. Борьба за сквер длится уже полгода.

Никита Кротов

