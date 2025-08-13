Пьяные подростки забили мужчину до смерти в Нижнем Новгороде

13 августа 2025, 13:47

Пьяные подростки забили мужчину до смерти за отказ дать позвонить и сигарету

Фото: istockphoto/Dzurag

В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе пьяные подростки — 15-летний юноша и 13‑летняя девушка — избили до смерти мужчину, когда тот отказался дать им сигарету и позвонить.