Пьяные подростки забили мужчину до смерти в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе пьяные подростки — 15-летний юноша и 13‑летняя девушка — избили до смерти мужчину, когда тот отказался дать им сигарету и позвонить.
Как пишут Telegram-каналы, пострадавший пытался скрыться, но был догнан и получил множественные удары в лицо и голову; состояние тела оказалось настолько тяжёлым, что похороны пройдут в закрытом гробу.
15‑летний подозреваемый уже находится в СИЗО, его адвокаты добиваются смягчения меры пресечения. Ранее родителей подростка привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание.
