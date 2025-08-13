В Воронеже неизвестный выстрелил с балкона и попал в женщину

13 августа 2025, 13:23

Полиция начала проверку после стрельбы с балкона в Воронеже

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Воронеже проводится проверка после инцидента со стрельбой из пневматического оружия с балкона жилого дома в комплексе «Ботанический сад». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД России.