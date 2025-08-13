В Воронеже неизвестный выстрелил с балкона и попал в женщину
В Воронеже проводится проверка после инцидента со стрельбой из пневматического оружия с балкона жилого дома в комплексе «Ботанический сад». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, неизвестный мужчина выстрелил с балкона многоэтажки из пневматики и попал в живот женщине. После произошедшего пострадавшую госпитализировали.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 августа. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Правоохранительные органы ведут расследование, устанавливают все обстоятельства инцидента и личность стрелка.
Читайте также: