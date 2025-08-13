Достижения.рф

В Воронеже неизвестный выстрелил с балкона и попал в женщину

Полиция начала проверку после стрельбы с балкона в Воронеже
Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Воронеже проводится проверка после инцидента со стрельбой из пневматического оружия с балкона жилого дома в комплексе «Ботанический сад». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД России.



По версии следствия, неизвестный мужчина выстрелил с балкона многоэтажки из пневматики и попал в живот женщине. После произошедшего пострадавшую госпитализировали.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 августа. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Правоохранительные органы ведут расследование, устанавливают все обстоятельства инцидента и личность стрелка.

Анастасия Чинкова

