«Вывезли в лес и вымогали деньги»: В Ленобласти повара-мигранта избили и пырнули ножом
В городе Сестрорецке произошло нападение на сотрудника местного ресторана. Повара похитили после работы, вывезли в лес и ранили ножом. Подробности сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
По предоставленным данным, вечером 14 августа повар, являющийся гражданином другой страны, закончил смену и по пути домой решил зайти в магазин. Однако позже он связался с братом и сообщил, что его похитили и куда-то везут, требуя деньги.
Мужчину обнаружили в лесополосе рядом с Лесной улицей в посёлке Лисий Нос. Потерпевший был в одиночестве, а рядом с ним лежал окровавленный нож — злоумышленники несколько раз ударили им повара. Потерпевшего госпитализировали, его состояние уточняется. Полиция расследует обстоятельства нападения.
