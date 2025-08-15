«Вывезли в лес и вымогали деньги»: В Ленобласти повара-мигранта избили и пырнули ножом

15 августа 2025, 13:15

В Сестрорецке повара-мигранта похитили после работы, избили и ранили ножом в лесу

Фото: Istock/DedMityay

В городе Сестрорецке произошло нападение на сотрудника местного ресторана. Повара похитили после работы, вывезли в лес и ранили ножом. Подробности сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».