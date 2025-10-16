Мигранты устроили массовую драку в Петербурге
В Петербурге вооружённые мигранты устроили массовую драку. Об этом сообщает местный портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером около банка на Заневском проспекте.
По данным источника, один из десяти участников конфликта достал нож и ударил в грудь двоих оппонентов, которых экстренно госпитализировали. Полицейские задержали на месте преступления троих мигрантов, однако нападавший с ножом успел скрыться.
Правоохранителям удалось взять его около станции метро «Новочеркасская». Ещё одного участника драки задержали в аэропорту Пулково.
В настоящее время все они находятся под административным арестом за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
