Попросились переночевать и умерли: в квартире Петербурга нашли тела двух парней
В Петербурге нашли мёртвыми двух парней, пришедших переночевать у подруги
В Петербурге обнаружили тела двух молодых мужчин в квартире на улице Подводника Кузьмина. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Предварительно отмечается, что парни 25 и 27 лет попросились переночевать у знакомой, которая на следующий день, вернувшись с работы, обнаружила их без признаков жизни.
При осмотре тел специалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
Читайте также: