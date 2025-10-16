Попросились переночевать и умерли: в квартире Петербурга нашли тела двух парней

16 октября 2025, 10:37

В Петербурге нашли мёртвыми двух парней, пришедших переночевать у подруги

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Петербурге обнаружили тела двух молодых мужчин в квартире на улице Подводника Кузьмина. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».