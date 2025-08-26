Достижения.рф

В Новосибирске извращенец онанировал на улице на глазах у детей

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Извращенца, который онанировал на улице на глазах у несовершеннолетних, несколько раз видели в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.



По словам очевидицы, злоумышленник занимается мастурбацией между Нарымской и Дуси Ковальчук в районе 10-11 часов утра. Два из таких мест находятся вблизи детских садов.

Женщина поделилась характеристиками, которые могут помочь распознать извращенца: это худощавый мужчина, одетый в темную одежду и кепку. По данным местных Telegram-каналов, ранее он домогался школьницы в подъезде жилого дома.

Екатерина Коршунова

