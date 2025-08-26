Россиянин получил огромный срок за рассылку дикпиков детям

26 августа 2025, 10:41

В Липецкой области суд приговорил к 20 годам мужчину за рассылку порно детям

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Липецкой области суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя, который вел с детьми интимную переписку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.