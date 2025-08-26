Россиянин получил огромный срок за рассылку дикпиков детям
В Липецкой области суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя, который вел с детьми интимную переписку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Мужчину признали виновным по трем статьям УК РФ, среди которых 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 135 («Развратные действия»). Он продолжает настаивать на своей невиновности.
По данным следствия, в 2023 году обвиняемый начал общаться в мессенджерах с несовершеннолетними. Зная, что его собеседникам от 8 до 15 лет, он отправлял им интимные сообщения, а также фотографии и видео порнографического содержания.
Одна из девочек рассказала об этом своей матери, которая обратилась в полицию. Во время обысков в телефоне мужчины были найдены еще семь подобных переписок.
