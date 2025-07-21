Россиянин спас 13-летнего сына от схватившего его за ягодицы незнакомца на концерте
Петербуржец спас сына от схватившего его за ягодицы на концерте незнакомца
Житель Санкт-Петербурга спас 13-летнего сына на концерте группы «КняZz» от незнакомца, схватившего мальчика за ягодицы. Об этом сообщает «Фонтанка».
Мужчина рассказал полицейским, что его ребенка домогались на концерте. По словам петербуржца, ему удалось схватить злоумышленника.
Прибывшие по вызову оперативники задержали 40-летнего преступника и отвезли его в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее гражданин за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних не привлекался.
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