Россиянин спас 13-летнего сына от схватившего его за ягодицы незнакомца на концерте

21 июля 2025, 10:57

Петербуржец спас сына от схватившего его за ягодицы на концерте незнакомца

Фото: iStock/blinow61

Житель Санкт-Петербурга спас 13-летнего сына на концерте группы «КняZz» от незнакомца, схватившего мальчика за ягодицы. Об этом сообщает «Фонтанка».