В Петербурге бывшего ракетчика обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего*
В Санкт-Петербурге бывшего ракетчика обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении 17-летнего парня*. Об этом в правоохранительные органы сообщила сестра пострадавшего, информируют местные Telegram-каналы.
32-летняя петербурженка заявила на 56-летнего жителя Красносельского района. По ее словам, на даче в одной из деревень указанного района мужчина с лета прошлого года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее брата*. Сейчас подростку 17 лет.
Соответствующий материал передан в Следственный комитет Ленобласти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Уточняется, что обвиняемый служил в Ракетных войсках.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено
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