Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»

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В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт.
В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей.
По словам пострадавшего участника специальной военной операции, в числе ворвавшихся в его дом мужчин был и депутат. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок». Он получил переломы костей лица.
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В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей.
По словам пострадавшего участника специальной военной операции, в числе ворвавшихся в его дом мужчин был и депутат. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок». Он получил переломы костей лица.
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Екатерина Коршунова