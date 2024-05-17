Ракетчики ВС РФ в зоне СВО получили письма от русских детей из Вашингтона

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Русские дети из США прислали письма бойцам расчетов ракетных комплексов «Искандер», находящимся на линии фронта в зоне СВО. Об этом Минобороны России сообщило в телеграм-канале.
По информации ведомства, в этот раз бойцы ВС РФ получили письма от детей, являющихся учениками школы при посольстве России в Вашингтоне.
На опубликованных министерством кадрах видно, как дети пишут письма во время урока. Один из школьников вслух прочитал свое письмо, в котором выразил российским военным слова благодарности.
Бойцы, получившие письма, рассказали, что весточки от детей напоминают о том, что их ждут родные.
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На опубликованных министерством кадрах видно, как дети пишут письма во время урока. Один из школьников вслух прочитал свое письмо, в котором выразил российским военным слова благодарности.
Бойцы, получившие письма, рассказали, что весточки от детей напоминают о том, что их ждут родные.
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Анастасия Хохлова