Мигрантка опасалась увольнения и оставила младенца в коробке на полгода

17 июня 2026, 20:17

В Японии девушка полгода жила с оставленной в пакете мертвой дочерью

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Японии задержали 21-летнюю гражданку Индонезии Лестари Трипиту. Ей инкриминируется длительное хранение в своем жилище тела новорожденной дочери без признаков жизни. Об этом сообщает издание Mainichi.