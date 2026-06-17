Мигрантка опасалась увольнения и оставила младенца в коробке на полгода
В Японии задержали 21-летнюю гражданку Индонезии Лестари Трипиту. Ей инкриминируется длительное хранение в своем жилище тела новорожденной дочери без признаков жизни. Об этом сообщает издание Mainichi.
По данным следствия, тело младенца обнаружили в квартире иностранки, прибывшей в Японию в прошлом году. Трипита узнала о своей беременности в августе 2025 года. Отцом ребенка является ее соотечественник, с которым у нее были близкие отношения.
Несмотря на интересное положение, девушка въехала в страну в качестве квалифицированного специалиста для работы на предприятии по переработке пищевых отходов. Обстоятельства гибели ребенка пока остаются невыясненными. По версии правоохранителей, женщина поместила тело дочери в полиэтиленовый пакет и убрала в коробку, стоявшую в углу комнаты. Предположительно, тело находилось там с декабря прошлого года.
Задержание Трипиты произошло в мае. На допросе иностранка заявила, что скрывала случившееся из-за страха потерять работу в связи с беременностью. При этом, как отмечается, руководство компании никогда не высказывало ей предупреждений об отрицательном отношении к беременным сотрудницам.
В настоящее время женщина содержится под стражей. В середине июня ей официально предъявили обвинения.
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