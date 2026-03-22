Пассажиры самолета 13 часов были заперты на борту с мертвой женщиной
Пассажиры рейса Гонконг – Лондон авиакомпании British Airways 13 часов летели с мертвой женщиной. Об этом пишет газета The Sun.
На борту самолета летели 331 человек. Согласно информации, опубликованной в издании, 60-летняя женщина скончалась уже в начале полета. Экипаж решил не менять маршрут и не прерывать рейс до Лондона, длительность которого превысила 13 часов. Тело женщины накрыли одеялом и переместили в хвостовую часть воздушного судна.
Вскоре пассажиры почувствовали неприятный запах. Оказалось, что в хвостовой части самолета повысилась температура. После приземления в аэропорту Хитроу пассажиров и членов экипажа задержали на борту на 45 минут для проведения расследования.
Некоторые стюарды взяли отгулы после произошедшего, чтобы справиться с эмоциональным стрессом. В СМИ также отметили, что смерть пассажира не всегда является причиной для экстренной посадки самолета.
