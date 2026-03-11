Женщина, которую врачи признали мёртвой, ожила в машине скорой из-за ямы на дороге
В индийском штате Уттар-Прадеш 50-летняя женщина пришла в себя в машине скорой помощи после того, как врачи признали её мёртвой. Об этом сообщает The Times of India.
Винита Шукла находилась в больнице города Барейли. Медики сообщили родственникам о смерти пациентки, и семья решила отвезти тело женщины домой для погребения.
Муж Виниты рассказал, что по пути им встретилась разбитая дорога с глубокими ямами. После того как машину скорой помощи сильно тряхнуло на одной из выбоин, женщина неожиданно начала дышать.
Родственники немедленно вернулись в больницу. Врачи оказали пациентке необходимую помощь и в течение нескольких дней наблюдали за ней. Спустя некоторое время Виниту выписали. По словам супруга, сейчас она находится в сознании и общается с семьёй.
Ранее в Аризоне ребёнок, признанный умершим, ожил через несколько часов.
