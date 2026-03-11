Женщина, которую врачи признали мёртвой, ожила в машине скорой из-за ямы на дороге

11 марта 2026, 19:44

В Индии женщина, признанная врачи мёртвой, ожила после наезда скорой на яму

Фото: Istock/Colin Lyall

В индийском штате Уттар-Прадеш 50-летняя женщина пришла в себя в машине скорой помощи после того, как врачи признали её мёртвой. Об этом сообщает The Times of India.