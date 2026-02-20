Мать найденной мертвой в Карелии екатеринбурженки озвучила одну проблему
Мать жительницы Екатеринбурга, найденной мёртвой после пребывания в монастыре на Валааме, рассказала о возникших трудностях. Об этом пишет E1.ru.
По словам женщины, сейчас она не понимает, как организовать перевозку тела дочери домой —требуется собрать средства на транспортировку и похороны. Пенсионерка уточнила, что пропавшую искали около двух недель. В поисках участвовали волонтёры и оперативные службы, применяли коптеры и специальную технику. Тело 36-летней несчастной обнаружили возле заброшенного здания.
Как отмечает мать, сейчас послушница находится в морге Сортавалы — туда тело вместе с личными вещами доставили с острова Валаам. Вскрытие на момент разговора ещё не проводилось. Собеседница также поделилась, что ранее уже пережила трагедию — 23 года назад в ДТП погибла её старшая дочь, и после этого она одна воспитывала внучку.
У погибшей детей не было. Она была замужем, но позже развелась. Затем, по словам матери, встретила другого мужчину и ради этих отношений оставила карьеру. В монастыре девушка говорила, что этот союз складывался непросто.
Читайте также: