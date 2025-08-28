Петербуржец напал с ножом на двух парней из-за подозрений в нетрадиционной ориентации*

28 августа 2025, 11:02

В Петербурге юноша с ножом напал на двух парней из-за разговора об ЛГБТ*

Фото: iStock/Diy13

В Петербурге произошёл инцидент с участием 18-летнего агрессора, который напал с ножом на двух молодых людей. Об этом сообщает aif.spb.ru.