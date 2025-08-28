Петербуржец напал с ножом на двух парней из-за подозрений в нетрадиционной ориентации*
В Петербурге юноша с ножом напал на двух парней из-за разговора об ЛГБТ*
В Петербурге произошёл инцидент с участием 18-летнего агрессора, который напал с ножом на двух молодых людей. Об этом сообщает aif.spb.ru.
Отмечается, что молодой человек подсел к юношам на скамейку и случайно подслушал разговор, который ему не понравился. Предполагается, что речь шла о запрещённом в России экстремистском движении ЛГБТ*. В результате он достал нож и напал на приятелей.
Потерпевших с проникающими ранениями доставили в больницу, их состояние уточняется. Нападавшего задержали ночью в его квартире.
Читайте также: