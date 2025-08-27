В Ленинградской области после драки полиция задержала 30 мигрантов

27 августа 2025, 13:08

Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке

Фото: iStock/Yingko

Правоохранители задержали 30 мигрантов за массовую драку в поселке Янино-1 Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.