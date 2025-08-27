В Ленинградской области после драки полиция задержала 30 мигрантов
Правоохранители задержали 30 мигрантов за массовую драку в поселке Янино-1 Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Полицейские задержали трех граждан Таджикистана в возрасте от 23 до 26 лет и доставили их в отделение для дальнейшего расследования. Двое из них занимались подсобными работами, а третий был маляром. Всех подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.
В Мурино, Кудрово и Всеволожске полицейские задержали еще 27 иностранцев. Их проверяют на причастность к массовой драке. Среди задержанных — 13 граждан Узбекистана и 14 выходцев из Таджикистана. Один из таджикистанцев оказался нелегалом, его отправили в камеру временного содержания. На остальных составили протоколы о хулиганстве.
