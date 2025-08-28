Россиянина жестоко избили у входа в клуб за воздушный поцелуй
В Санкт-Петербурге мужчина послал воздушный поцелуй девушке и стал жертвой избиения. Подробности приводит телеканал 78.ru.
Все произошло в воскресенье, 24 августа, возле входа в один из клубов на улице Рубинштейна. Мужчина стал оказывать знаки внимания девушке, но та оказалась подругой охранника заведения. После этого посетителя вытолкнули вон и избили, а также распылили в его сторону перцовый баллончик.
Пострадавшего осмотрели медики, которые диагностировали ушибы мягких тканей головы, разрыв ушной перепонки и ожог роговицы. По его словам, он пытался объясниться, что не имел в виду ничего плохого, но нападавших это не остановило.
Ранее сообщалось, что подростки толпой избили 17-летнего парня на спортивной площадке в Санкт-Петербурге. Причиной нападения стало его замечание в адрес девушки из их компании.
