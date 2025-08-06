Мигрантка ударила чужого ребенка и назвала «русской тварью» его мать

06 августа 2025, 09:00

Фото: Istock/stefanamer

В Балашихе произошел инцидент, в ходе которого женщина напала на мальчика, катавшегося на скейтборде. По информации пресс-службы подмосковного главка Следственного комитета, она плюнула в ребенка и ударила его ногой по спине. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за хулиганство.





По предварительным данным, школьник каким-то образом обидел дочь нападавшей. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, что пыталась обсудить ситуацию с женщиной, но конструктивный разговор не состоялся: та угрожала «переломать ноги» ее сыну, ругалась и пыталась уйти. Кроме того, на видео, предоставленном матерью мальчика, слышно, как нападавшая несколько раз называет ее «русской тварью».





«Ребенок находился примерно в пяти метрах впереди меня, просто катаясь на скейтборде, когда она внезапно развернулась и начала его бить ногами по спине. Это выглядело, как сцена из боевика. Я подбежала к ним, и мой сын был в шоке. Она даже схватила наш дорогой скейт и бросила его за ограждение», — поделилась мать мальчика.