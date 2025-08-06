Медведь вцепился в лицо 19-летней девушке и пытался прокусить ей ноги

06 августа 2025, 06:10

В Индии соседи спасли 19-летнюю девушку от вцепившегося ей в лицо медведя

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Жители союзной территории Джамму и Кашмир в Индии спасли 19-летнюю девушку от нападения медведя. Об этом сообщает издание Kashmir Reader.