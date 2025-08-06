Медведь вцепился в лицо 19-летней девушке и пытался прокусить ей ноги
Жители союзной территории Джамму и Кашмир в Индии спасли 19-летнюю девушку от нападения медведя. Об этом сообщает издание Kashmir Reader.
Инцидент произошел 2 августа в деревне Лоуран-Топ. Как только молодая женщина вышла из дома, на нее немедленно напал медведь. Хищник укусил жертву за ноги и нанес раны в область лица, цепляясь за него когтями.
На крики пострадавшей сбежались соседи. Им удалось отбить девушку у животного и прогнать медведя обратно в лес. Спасенную с травмами ног и головы доставили в больницу. Позже, учитывая тяжесть полученных повреждений, ее перевели для специализированного лечения в клинику города Джамму. По последним данным, девушка выжила.
Ранее сообщалось, что на татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву напал медведь во время пикника на природе. Артистка отдыхала с другими музыкантами и сотрудниками своей команды. Хищника приманил запах еды. Кадры с бегущим на людей медведем Гульназ опубликовала в личном блоге.
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