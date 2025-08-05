В Саратове школьницы жестоко избили сверстницу в туалете кафе
В Саратове школьницы жестоко избили сверстницу, которая плохо о них отзывалась. Об этом сообщает портал «Глушь медиа».
Отмечается, что агрессорши подкараулили девочку в одном из кафе города, после чего вслед за ней вошли в туалет. Там они перегородили ей проход и потребовали извинений, затем начали жестоко избивать.
В результате у пострадавшей многочисленные ушибы и вырванные волосы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отец с сыном набросились с кулаками на 14-летнего подростка из-за подозрений, которые не подтвердились. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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