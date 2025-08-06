В российском регионе четверо мужчин погибли из-за взрыва рядом с частным домом
В Тульской области четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства
Четверо мужчин погибли из-за взрыва в Куркинском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома в Куркино. Богородицкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели четырех людей. Предварительно, причиной их смерти стала детонация взрывного устройства.
«В настоящий момент на месте происшествия работу следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Никита Петрович Севостьянов», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.Для установления всех деталей происшествия назначат судебные экспертизы и проведут необходимые следственные действия. Происхождение взрывного устройства и причины детонации пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Казани водитель фургона сбил троих подростков 12–14 лет и скрылся с места ДТП. Наезд на пострадавших детей был совершён на освещённом пешеходном переходе с хорошей видимостью.