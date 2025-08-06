В российском регионе четверо мужчин погибли из-за взрыва рядом с частным домом

06 августа 2025, 01:15

В Тульской области четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства

Фото: iStock/Soumen Hazra

Четверо мужчин погибли из-за взрыва в Куркинском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.





Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома в Куркино. Богородицкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели четырех людей. Предварительно, причиной их смерти стала детонация взрывного устройства.





«В настоящий момент на месте происшествия работу следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Никита Петрович Севостьянов», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.