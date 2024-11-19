За грязные штаны: многодетный отец из Иркутска до смерти забил 4-летнего сына и получил смягчение приговора

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Страшная трагедия произошла в Иркутской области. Многодетный отец на почве личной неприязни, возникшей в связи с поведением сына, избил его кулаками, ремнем и дверным наличником. Ребенка спасти не удалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Обычный парень, хороший отец
Мать и отец погибшего ребенка жили в соседних деревнях в Нукутском районе Иркутской области. Познакомили молодых людей общие друзья. И несмотря на то, что у женщины уже был ребенок от первых несложившихся отношений, мужчина решил стоить с ней семью.
«Меня подкупило такое отношение, принял малыша как родного. Начали встречаться, а потом задумались о том, чтобы жить вместе. Но отдельной квартиры ни у него, ни у меня не было. Я переехала к его родителями вместе с сыном. А совсем скоро узнала, что забеременела вторым», — вспоминает сибирячка в интервью КП Иркутск.
В семейной жизни молодой человек оказался вовсе не заботливым мужем и любящим отцом. Часто кричал на старшего ребенка, руку поднимал, а когда мать пыталась заступаться, сама получала удары по лицу. Жизнь в семье превратилась в ад и это при том, что второго ребенка женщина еще не родила. После очередной драки жена решила уйти к своей матери и больше не общаться с отцом своего бедующего ребенка.
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Мать вынуждена была оставить малыша с отцом
После расставания все зажили своей жизнью. Отец обзавёлся новой семьей, другая женщина родила ему троих детей. Мать жила с сестрой и бабушкой в своей деревне, вместе воспитывали детей. Все изменилось после смерти бабушки.
«Мы с сестрой ее похоронили и стали жить вчетвером на пособие 500 рублей в месяц. Где-то родственники помогали, где-то подработку находила», — рассказывает КП Иркутск женщина.Через четыре года женщина решила перебраться в Иркутск, устроиться на работу. Сначала работала продавцом по ночам, днем сидела с детьми. Потом нашлась другая работа, вахтовая: две недели на работе, неделю дома. Старшего сына она забирала она работу, а с младшим просила посидеть дальнюю родственницу из своей деревни.
И все шло хорошо пока женщине на работу не позвонили.
«Алло, ваш ребенок в больнице. С ним все хорошо, но вам нужно приехать», — звонила из деревни сотрудница отдела по делам несовершеннолетних.Как стало потом известно, семья родственницы стояла на учете в органах опеки. После очередной плановой проверки сотрудниками в семье был выявлен чужой ребенок. Малыша отправили на обследование в больницу, а вот забрать его было не кому.
«В опеке заявили, что Ваню либо в детдом отправят, либо пусть отец забирает его из больницы. Мол, нельзя просто так оставлять ребенка с чужими людьми», — рассказывает мать корреспондентам КП Иркутск .Женщина решила, что отцу будет проще забрать ребенка. На удивление он быстро согласился на это. Отца вписали в свидетельство о рождении мальчика, и тот забрал ребенка из больницы.
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Мать не успела забрать ребенка обратно
Несмотря на то, что прошло немало лет и мужчина уже был опытным отцом троих детей, жестокость в нем не пропала. Нового члена семьи отец «воспитывал» больше остальных. В один из дней он просто озверел из-за испачканных штанов сына. Он нанес четырёхлетнему ребенку множественные удары ремнем по ягодицам, а также удары по спине, верхним и нижним конечностям деревянным дверным наличником. На теле ребенка были зафиксированы множественные удары по груди и голове. Вследствие причиненных травм, малолетний скончался на месте происшествия.
По решению суда города Иркутск, многодетный отец за преступление, предусмотренное пунктами «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе, наличие у мужчины пятерых малолетних детей, находившихся на иждивении.
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