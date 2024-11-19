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За грязные штаны: многодетный отец из Иркутска до смерти забил 4-летнего сына и получил смягчение приговора

Фото:iStock/Irina_Geo

Фото:iStock/Irina_Geo

Страшная трагедия произошла в Иркутской области. Многодетный отец на почве личной неприязни, возникшей в связи с поведением сына, избил его кулаками, ремнем и дверным наличником. Ребенка спасти не удалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычный парень, хороший отец


Мать и отец погибшего ребенка жили в соседних деревнях в Нукутском районе Иркутской области. Познакомили молодых людей общие друзья. И несмотря на то, что у женщины уже был ребенок от первых несложившихся отношений, мужчина решил стоить с ней семью.



«Меня подкупило такое отношение, принял малыша как родного. Начали встречаться, а потом задумались о том, чтобы жить вместе. Но отдельной квартиры ни у него, ни у меня не было. Я переехала к его родителями вместе с сыном. А совсем скоро узнала, что забеременела вторым», — вспоминает сибирячка в интервью КП Иркутск.

В семейной жизни молодой человек оказался вовсе не заботливым мужем и любящим отцом. Часто кричал на старшего ребенка, руку поднимал, а когда мать пыталась заступаться, сама получала удары по лицу. Жизнь в семье превратилась в ад и это при том, что второго ребенка женщина еще не родила. После очередной драки жена решила уйти к своей матери и больше не общаться с отцом своего бедующего ребенка.

Фото:iStock/undefined undefined

Мать вынуждена была оставить малыша с отцом


После расставания все зажили своей жизнью. Отец обзавёлся новой семьей, другая женщина родила ему троих детей. Мать жила с сестрой и бабушкой в своей деревне, вместе воспитывали детей. Все изменилось после смерти бабушки.

«Мы с сестрой ее похоронили и стали жить вчетвером на пособие 500 рублей в месяц. Где-то родственники помогали, где-то подработку находила», — рассказывает КП Иркутск женщина.
Через четыре года женщина решила перебраться в Иркутск, устроиться на работу. Сначала работала продавцом по ночам, днем сидела с детьми. Потом нашлась другая работа, вахтовая: две недели на работе, неделю дома. Старшего сына она забирала она работу, а с младшим просила посидеть дальнюю родственницу из своей деревни.

И все шло хорошо пока женщине на работу не позвонили.

«Алло, ваш ребенок в больнице. С ним все хорошо, но вам нужно приехать», — звонила из деревни сотрудница отдела по делам несовершеннолетних.
Как стало потом известно, семья родственницы стояла на учете в органах опеки. После очередной плановой проверки сотрудниками в семье был выявлен чужой ребенок. Малыша отправили на обследование в больницу, а вот забрать его было не кому.

«В опеке заявили, что Ваню либо в детдом отправят, либо пусть отец забирает его из больницы. Мол, нельзя просто так оставлять ребенка с чужими людьми», — рассказывает мать корреспондентам КП Иркутск .
Женщина решила, что отцу будет проще забрать ребенка. На удивление он быстро согласился на это. Отца вписали в свидетельство о рождении мальчика, и тот забрал ребенка из больницы.

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Мать не успела забрать ребенка обратно


Несмотря на то, что прошло немало лет и мужчина уже был опытным отцом троих детей, жестокость в нем не пропала. Нового члена семьи отец «воспитывал» больше остальных. В один из дней он просто озверел из-за испачканных штанов сына. Он нанес четырёхлетнему ребенку множественные удары ремнем по ягодицам, а также удары по спине, верхним и нижним конечностям деревянным дверным наличником. На теле ребенка были зафиксированы множественные удары по груди и голове. Вследствие причиненных травм, малолетний скончался на месте происшествия.

По решению суда города Иркутск, многодетный отец за преступление, предусмотренное пунктами «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе, наличие у мужчины пятерых малолетних детей, находившихся на иждивении.

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#ук
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#рф
#статьи
В Ульяновске горит Институт гражданской авиации
19 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/grafoto

В Ульяновске огнем охвачено здание на территории Института гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, пожар произошел на крыше здания на улице Гагарина. Кровля охвачена сильным огнем. На место уже прибыли расчеты МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В центре Москвы 15 ноября загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.

Владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

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#пожар
#кровля
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В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела
19 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/Motortion

В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо и поплатился. Школьник стал фигурантом уголовного дела, передает «Фонтанка».
Уточняется, что учащийся в маске со значком Nike ударил мальчика, который сидел в коридоре. Последний не успел опомниться и ответить, как сразу же получил пощечину.

Правоохранители после просмотра ролика установили, что инцидент действительно произошел в одной из школ Красносельского района, но каких-либо заявлений по этой ситуации ни от кого не поступало. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области добавили, что сотрудники полиции приняли меры к установлению участников и обстоятельств произошедшего.

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#меры
#сотрудники
#санкт-петербург
#школа
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Привязали к гаражной двери и не кормили: девочку-подростка нашли мертвой в США
Daily Mail: девочку-подростка нашли мертвой во Флориде в одном подгузнике
19 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto/TheaDesign

Изувеченное тело 13-летней девочки обнаружили американские полицейские во Флориде, пишет Daily Mail. Как уточняется, ребенка нашли в одном подгузнике, на его теле были множественные ранения.
«Она была крайне истощена и явно недоедала. Её тело было покрыто ранами на всех стадиях заживления, включая рваные раны, которые явно были нанесены недавно», — прокомментировал шериф Пол Блэкман.
Правоохранителей вызвала мачеха девочки 34-летняя Диана Наташа Мак, чтобы сообщить о смерти приемной дочери.

Полицейские изучили записи с камер, на которых увидели, что умершую привязали к двери гаража, не кормили, избивали, не выпуская наружу.

У фигурантки было еще четверо детей, их она предварительно вывезла. Женщину задержали, она под стражей и не имеет права освободиться под залог. К слову, она является экс-сотрудницей Департамента семьи и детей.

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#мир
#сша
#криминал
#подростки
#смерть
#полиция
#новости
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Сына норвежской принцессы арестовали по подозрению в изнасиловании
19 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Roland Magnusson

Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом пишет The Guardian.
В августе Хейби арестовали после избиения партнерши и порчи ее имущества. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, и признался, что действительно совершил то, в чем его обвиняют. Причиной стала его ссора с девушкой.

Теперь же Хейби обвиняют в совершении полового акта с лицом, которое оказало сопротивление, так как находилось в бессознательном состоянии или по другим причинам.

«Что касается сексуального насилия, то речь идет о сексуальном акте без проникновения. Жертва была не в состоянии сопротивляться», — заявили в полиции.

19 ноября Хейби арестовали. В этот момент он находился в машине с предполагаемой жертвой изнасилования.

Принцесса Метте-Марит является супругой наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Сына она родила еще до замужества, он приходится Хокону пасынком.

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#подмосковье
#поиски
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#инцидент
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В Подмосковье задержали полуголого мигранта, устроившего дебош в супермаркете
19 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Dzurag

В Подмосковье возбудили уголовное дело после жалобы жителей Кубинки на группу мигрантов, которая в полуголом виде устроила дебош в одном из супермаркетов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник. Одного из нарушителей, как отмечается, уже задержали, им оказался 23-летний гражданин Азербайджана.
По информации издания, 18 ноября появились жалобы на «банду строителей-мигрантов», которые в одном лишь нижнем белье ворвались в магазин и даже показывали половые органы в присутствии детей. Очевидцы предполагали, что иностранцы могли быть в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.

После жалоб местных жителей полиция организовала проверку и вскоре задержала одного из нарушителей — 23-летнего азербайджанца. Его доставили в отдел, а после возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#подмосковье
#полиция
#магазин
#дело
#уголовное дело
#жалобы
#видео
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«Пристегнули к батарее и связали жену»: в Подмосковье ограбили блогера Фадеева
Baza: в Подмосковье ограбили дом блогера Фадеева
19 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/PTG PRO

В Подмосковье неизвестные проникли в дом блогера Антона Фадеева, приковали его к батарее, связали жену, а после ограбили на миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Сам контент-мейкер, как отмечается, славился фотографиями с «тяжелым люксом» в социальных сетях.
По информации канала, все произошло ночью 18 ноября, когда четверо неизвестных перелезли через забор коттеджа в поселке Белага, отжали окно и проникли внутрь.
«Грабители пристегнули Антона к батерее, а его жену связали скотчем, после чего прошлись по шкатулкам в поисках драгоценностей. Набрав украшений на миллион рублей, преступники ушли», — отмечает издание.
В материале отмечается, что грабители заинтересовались Фадеевым из-за его фотографий с элементами «дорогой жизни», на которых, в том числе, был запечатлен и сам особняк. При этом в коттедже блогера не была установлена сигнализация.

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#подмосковье
#окно
#грабители
#преступники
#видео
#инцидент
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На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы
На Урале проверят инцидент с насильным раздеванием пятиклассницы на камеру
19 ноября 2024, 14:14

Фото: iStock/SB Arts Media

Полиция и власти проверят инцидент, когда две пятиклассницы заставили полностью раздеться одноклассницу, сняли это на видео и разослали его по разным школьным чатам. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ появилось видео совсем голой пятиклассницы в лицее имени С.П. Дягилева Екатеринбурга, которую заставили раздеться две одноклассницы. Девочки сняли все на видео и разослали сверстникам, после чего ребенка начали травить.

«По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая», – сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.

При этом в пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявлений по данному факту никто не подавал. Там пообещали проверить опубликованную информацию. Однако в правоохранительных органах не исключают, что пятиклассница могла раздеться «без угроз расправы, сама».

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В квартире с пожилым мужчиной: что произошло с 15-летней школьницей из Пермской области, поиски которой продолжались два месяца
19 ноября 2024, 13:15

Фото: iStock/Moore Media

12 сентября девятиклассница из Краснокамска Пермской области ушла к стоматологу и не вернулась. Только спустя два месяца девочку нашли в Пермской квартире пожилого мужчины. Обстоятельства случившегося читайте в материале «Радио 1» .

Ушла пораньше к стоматологу


В день пропажи юная школьница вышла из дома пораньше в шесть утра. Приемной матери написала СМСку и скрылась в неизвестном направлении, забрав с собой немного вещей и косметики. В СМС девочка сообщила, ей нужно срочно к стоматологу.

«Уехала пораньше, зуб очень болел, щека опухла. Учебники взяла. После врача сразу пойду в школу», – писала школьница.

Но ни в школу, ни к стоматологу девочка не пришла. На связь с семьей не выходила. Родственники подали заявление в полицию и девочка была объявлена в розыск.

Сбежала из дома не в первый раз


В ходе следственных мероприятий была получена информация, что школьница не сильно была привязана к приемной семье. Со слов ее опекуна Елены девочка с полутора лет воспитывается в ее семье. В этом году ее приемная дочь начала сбегать из дома. За последние полгода она уходила четыре раза, всегда находили быстро. Ребенок скрывался у подруг или у биологической матери в Верещагино. Она хоть и лишена родительских прав, но общается с дочерью.

Летом школьницу на некоторое время отправили в местный центр для трудных подростков, где ей предлагали остаться. Но так как она очень хотела вернуться домой, её вновь приняли в семью.

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Родную маму держала в курсе


Через несколько дней девочка вышла на связь с родной матерью, правда тоже в СМС.

«Мама, я жива и здорова, одета, сыта, работаю. Не волнуйся за меня. Обратно ехать не хочу», – написала дочка.
Родная мать девочки Евгения в интервью perm.aif.ru рассказала, что посоветовала дочери идти в полицию и просить, чтобы её приняли в детский дом, но ребёнок проигнорировал просьбу.

Школьница начала взрослую жизнь


Информация о пропаже 15-летней школьницы была распространена по всей Пермской области и через месяц в полицию поступила информация о похожей девочке, которую видели в Мотовилихинском районе города Перми. После того как круг поисков был сужен девушку нашли в квартире у пожилого мужчины. Жила она там не одна, а со своей подругой. Девушки начали новую самостоятельную жизнь и даже подрабатывали на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов.

После того как школьницу нашли, ее снова отправили в Краснокамск к приемной семье. Однако приемная мать высказалась в интервью perm.aif.ru о том, что она возмущена неблагодарностью ребёнка, которого она вырастила и воспитала как родного, и планирует отдать школьницу в детский дом до совершеннолетия.

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#статьи
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Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
«Фонтанка»: сын мигрантов пнул мальчика в школе Петербурга и попал под статью
19 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/LSOphoto

В одной из школ Санкт-Петербурга сын семьи мигрантов пнул мальчика в лицо и попал под статью. Об этом пишет «Фонтанка». В полиции, как отмечается, возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.
По информации издания, в сеть утекло видео, как парень в маске с логотипом Nike бьет ногой в лицо ученика, который сидит в коридоре, а после дает пощечину, не давая возможности ответить.

Вскоре видеозаписью заинтересовалась полиция. Правоохранители установили, что ролик был снят в одной из школ Красносельского района. Хоть заявлений от участников конфликта не поступало, в полиции возбудили дело по факту случившегося.
«Тем не менее по данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению участников и обстоятельств инцидента», — приводят в издании комментарий ведомства.
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